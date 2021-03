Dopo la rifinitura di questa mattina a Casteldebole, il Bologna partirà per la trasferta di Crotone.

Skov Olsen rimane favorito sulla destra, così come Palacio su Sansone, con Barrow esterno sinistro, mentre in mediana ballottaggio Schouten–Dominguez. Dopo il match di domani pomeriggio, nove rossoblù partiranno per le loro rispettive nazionali, tra cui Barrow, Tomiyasu e Medel, in attesa dei convocati della Nazionale di Mancini.

Fonte-Cor Bo