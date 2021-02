Cor Bo – Domani Futuro Rossoblù incontrerà Fenucci e Sabatini

Se l’incontro tra Mihajlovic e i tifosi sembra ancora in alto mare, è già fissata per domani invece la data per un confronto tra i rappresentanti di Futuro Rossoblù e Fenucci e Sabatini a Casteldebole.

Dopo il duro comunicato emesso dall’associazione rossoblù, in cui veniva toccato il comportamento di Sinisa Mihajlovic sul pullman e, più in generale, anche le recenti dichiarazioni di Walter Sabatini, si cercherà un dialogo tra i diretti interessati. L’incontro si terrà in tempi rapidi e la speranza da entrambe le parti è che si arrivi a un chiarimento definitivo: sarà anche l’occasione per parlare degli “insuccessi tecnico-sportivi”(così si legge nella nota di Futuro Rossoblù) della gestione societaria. La tifoseria sta esaurendo la pazienza, con la dirigenza e il tecnico messi sempre più nel mirino. L’obiettivo è non perdere il controllo, alla luce di una situazione già di per sè tesa, in vista della partita di sabato contro il Sassuolo.

Fonte-Cor Bo