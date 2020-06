Cor Bo – Dijks è tornato, e punta la Juve

Il Coronavirus ha portato solo disgrazie, questo è ovvio. Lo stop della Serie A ha però favorito quei giocatori infortunati, che altrimenti avrebbero faticato molto a rientrare in campo prima della fine della stagione. E’ il caso di Mitchell Dijks, che già a febbraio stava tornando a disposizione di Mihajlovic ma che in questa quarantena ha avuto modo di spingere sull’acceleratore. Il “Trattore” sarà infatti in campo lunedì 22 giugno al Dall’Ara contro la Juventus.

Sono passati esattamente 9 mesi dall’ultima gara ufficiale del terzino del Bologna: era il 22 settembre, e in quella sfortunata sfida contro la Roma, il ragazzo ci ha praticamente rimesso la stagione. Dopo diversi infortuni, l’olandese è ora pronto ad affrontare la Juve. La squalifica di Bani porterà infatti Denswil al centro, e sulla corsia di sinistra proprio Dijks è in vantaggio su Krejci: probabile comunque la staffetta tra i due. Il “Trattore” adesso è pronto: la voglia di dimostrare è tanta.

Fonte: “Corriere di Bologna”