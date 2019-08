Cor Bo – Difesa da sistemare

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si sofferma sulla difesa.

Sono 5 i gol subiti dal Bologna nelle prime due amichevoli di livello contro Colonia e Schalke, a fronte di 4 gol segnati. Insomma, l’attacco più o meno segna, mentre dietro alcuni automatismi vanno ancora trovati, soprattutto è pesata l’assenza di Erick Pulgar. Il cileno è una diga imprescindibile davanti alla difesa e non averlo avuto in questa fase ha pesato. A tutto questo servirà pazienza sotto il profilo della lingua, con i nuovi Denswil e Tomiyasu che dovranno adattarsi in fretta all’italiano. Il Corriere di Bologna titola: “La lingua, i movimenti e Pulgar. La difesa va sistemata”.