De Marchi: “La Serie A è difficile. Denswil? Deve rimanere concentrato”

L’ex rossoblù Marco De Marchi ha parlato della situazione del Bologna dopo la sconfitta con la Juve dalle colonne del Corriere di Bologna.

“Contro la Juventus mi aspettavo un Bologna più coraggioso in avvio, poi però è venuto fuori. Si vede la grinta dell’allenatore. E’ ovvio che la condizione fisica non sia al top, ci si è fermati nel momento in cui i giocatori solitamente raggiungono il massimo della forma: per ritrovare la giusta gamba servono le partite, non gli allenamenti individuali. In generale il reparto più in difficoltà è sempre stato la difesa, soprattutto per via dei molti interpreti che vengono da campionati stranieri con diverse mentalità”.