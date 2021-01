Cor Bo- Danilo, stakanovista rossoblù

Non solo tra Fiorentina e Bologna, il derby di domani sarà anche tra i due calciatori di movimento più impiegati del 2020: Milenkovic e Danilo.

Due leader difensivi simili per minuti giocati, 2987 del giocatore viola contro i 2985 del brasiliano, ma completamente opposti per età, con ben 14 anni di differenza. Nei primi venti di questa speciale classifica, il centrale rossoblù è l’unico giocatore di movimento over 30, e anche domani sarà regolarmente in campo, in difesa affiancando probabilmente Gary Medel. Titolare sarà anche il classe ’97 serbo nella difesa a tre di Cesare Prandelli. Anno nuovo e vita vecchia, ma per entrambi cambiano i progetti per questo 2021, ripartendo dall’ultima partita dell’anno appena concluso, che ha visto Milenkovic trionfare con i suoi compagni allo Stadium contro la Juve, mentre Danilo e il suo Bologna recuperare due gol all’Atalanta. Obiettivo puntato su un deciso cambio di rotta rispetto a una prima fase di campionato con pochi acuti, ma passata per i due sempre in campo.

Fonte-Cor Bo