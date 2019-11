Cor Bo – Daino: “Sassuolo-Bologna sarà un match aperto e ricco di gol”

“Il Bologna fa sempre la prestazione grazie alla fantasia di Orsolini e Palacio, ma ora sta un po’ perdendo l’equilibrio generale: in difesa hanno commesso troppi errori banali, e l’hanno pagata cara. Spesso i gol subiti provengono da errori di reparto e non dei singoli; c’è anche da dire che il Bologna ha perso un pilastro come Lyanco, che aveva formato una grande coppia con Danilo. Deve migliorare la concentrazione e l’attenzione, ma credo che la strada intrapresa lo scorso anno sia quella giusta. Il problema è che in Serie A, diversamente dalla B, ogni minimo errore lo paghi caro”.

