Bologna – Incontro con Futuro Rossoblù, da Sabatini arrivano le scuse

Giornata di confronti ieri.

Non solo quello tra Mihajlovic e i tifosi, ma anche tra il presidente di Futuro Rossoblù Luca Melega da una parte, Sabatini e Fenucci dall’altra. L’incontro è durato circa 90 minuti e sono stati trattati tanti argomenti: le frasi del direttore tecnico dopo il mercato, la richiesta di stringere un legame più forte tra la città e la dirigenza e infine sul restyling del Dall’Ara. Il tutto chiarito dalle parole del presidente Luca Melega che, al termine della chiacchierata, ha dichiarato di come il Sabatini si sia scusato con la piazza per le frasi. Sulla questione società-tifosi, le due parti hanno individuato la possibilità di istituire confronti periodici. Infine, sulla questione stadio, l’impianto provvisorio sorgerà in zona Caab, come dichiarato dall’ad Fenucci.

Fonte-Cor Bo