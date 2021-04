Cor Bo – Covid, Soriano fa la doccia da solo ma continua a lavorare in gruppo

Nuovi tamponi dopo il focolaio in Nazionale. Skorupski negativo

Notizia di ieri sono le positività di Federico Bernardeschi e Alessio Cragno, entrambi in ritiro con gli azzurri e con il fantasista rossoblù, che da quando è tornato a Bologna si è sempre allenato in gruppo ma si è sempre cambiato in uno spogliatoio a parte. In più effettua un tampone rapido al giorno, e sabato ne ha effettuati addirittura due. Buone notizie arrivano dal fronte Skorupski: il portiere polacco si è negativizzato e dovrebbe essere a disposizione per la Roma. Chi invece non ci sarà è Gary Medel: il cileno ha subito una lesione al polpaccio destro e dovrà stare fermo un mese. Scongiurato il peggio invece per Takehiro Tomiyasu, dove alla peggio salterà solo il match contro i giallorossi per poi essere a disposizione per il rush finale.