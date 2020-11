Costano tanto e segnano di più. Musa-Osimeh, sfida tra bomber

La sfida tra Bologna e Napoli porta con se una sfida del gol: Musa Barrow e Victor Osimhen.

Entrambi sono stati i giocatori più pagati dalle loro società (13+6 di bonus il gambiano e 70+10 di bonus per il nigeriano). Al momento i gol segnati da entrambi, due per il giocatore rossoblù e uno per il giocatore partenopeo, raccontano di un momento di discontinuità dei due che però sono decisivi per le sorti delle loro squadre. Nonostante tra Gambia e Nigeria ci siano 3500 chilometri, le storie dei due bomber hanno punti di contatto e di differenze: la corsa per diventare grandi passa per loro passa anche da Bologna–Napoli.

Fonte- Corriere di Bologna