Cor Bo – Costacurta: “Col Milan il Bologna poteva fare di più, ma la lotta europea è aperta”

Un po' più critico Billy Costacurta per il punto preso dal Bologna contro il Milan, con qualche patema di troppo viste le riserve messe in campo da Pioli. L'ex difensore rossonero e ora talent di Sky ha parlato così al Corriere di Bologna:

"Sono rimasto sorpreso dal fatto che il Milan, con così tante riserve, abbia concesso poco al Bologna. I rossoblù venivano da un grande momento ed è una delle squadre più in forma del campionato, soprattutto per come aveva vinto a Bergamo. Pioli l'ha studiata bene e poteva anche vincerla nel finale con qualche titolare. Mi aspettavo qualcosa di diverso dal Bologna, a maggior ragione dopo il gol iniziale".