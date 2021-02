Cor Bo – Sinisa è più sereno. Venerdì contro Inzaghi ha la chance per staccarsi

I tre punti ottenuti con il Parma sono oro per il Bologna, a maggior ragione dopo le vittorie di Spezia, Udinese e Genoa e il pareggio del Torino in rimonta a Bergamo.

Ora il vantaggio dalla zona rossa è di 8 punti, e in doppia cifra rispetto alle ultime due: Parma e Crotone. Venerdì sera, al Dall’Ara, arriverà il Benevento di Filippo Inzaghi, ex non troppo ricordato positivamente da queste parti e il predecessore dell’attuale tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, che proverà a battere i campani per staccarsi definitivamente in classifica dalla zona calda. Complice il campionato anomalo, Sinisa non vuole però abbassare la guardia, continuando a dire che il suo mantra è: “Arrivare a 40 punti e poi vedere”, complice un futuro che dovrà a fine stagione essere discusso con la società, nonostante i due anni di contratto ancora per il tecnico serbo.

Fonte-Cor Bo