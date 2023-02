Cor Bo – Coppia inedita in difesa contro il Monza

Prosegue l'emergenza in casa Bologna e Thiago Motta è costretto a ridisegnare i propri schemi tattici. Per la prima volta sotto la sua gestione non potrà fare affidimento alla coppia difensiva che lo ha portato a un passo dall'Europa. Il Corriere di Bologna racconta le idee per affrontare il Monza nonostante tutti gli assenti.

Domenica il Dall'Ara vedrà il Monza di Raffaele Palladino. Per i rossoblù c'è solo un modo per continuare a vivere questo momento positivo: vincere. Thiago Motta finora era riuscito a farlo grazie anche a una delle poche certezze di questa squadra, la coppia Soumaoro-Lucumi. Il duo franco-colombiano è uno dei principi di questa squadra, l'ultima volta che non sono scesi in campo assieme il Bologna ha perso 3-0 contro la Juventus. Giocavano Bonifazi e Sosa. Proprio quest'ultimo, tuttavia, pare aver ripreso fiducia già dalla vittoriosa trasferta di Firenze. Sarà lui a giocare in difesa contro il Monza, assieme a Stefan Posch. Al posto del terzino goleador sulla destra giocherà Andrea Cambiaso.