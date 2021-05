Cor Bo – Consegnato il progetto stadio in comune: al via la Conferenza dei servizi

Il Bologna ha presentato le carte, i lavori partiranno tra un anno

Il club ha inoltre aggiunto che sono stati depositati gli schemi di convenzione e di accordo con l'utilizzatore prevalente, oltre alla lettera di asseverazione del piano finanziario da parte del Credito Sportivo, riferendosi agli ultimi documenti mancanti a Casteldebole. Tutto procede dunque verso la tempistica stabilita, fissata per maggio 2022. Con la consegna di ieri, si può aprire la Conferenza dei Servizi decisoria, quella dei 120 giorni che dovrebbero iniziare a decorrere da oggi. Incassato il via libera, si aprirà il bando di gara per le imprese edili che durerà 90 giorni. La Fincantieri ha la prelazione, in quanto proponente del progetto. Il Bologna sarà sempre il concessionario, per 40 anni più quelli impiegati per realizzarlo. Il bando di gara necessita però del progetto esecutivo: per realizzarlo serviranno almeno 6 mesi. Lo studio dell'architetto Gino Zavanella che ha disegnato l'opera a breve si metterà al lavoro sull'esecutivo. Confermato l'investimento pubblico/privato i lavori dovrebbero iniziare tra un anno esatto e concludersi nella stagione 23/24.