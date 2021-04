Cor Bo – Confermare Sinisa è l’opzione di Fenucci

Il Bologna lavora per il potenziamento

L'arrivo di Saputo non porterà colloqui decisivi, ma sarà solamente un primo confronto, visto che il tecnico serbo vuole concentrarsi prima sul raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Sinisa ha ancora due anni di contratto con il Bologna, a due milioni di euro netti l'anno, ma il club sa bene che il pacchetto Mihajlovic va preso per intero, sia dentro che fuori dal campo. Per restare, Miha chiede di alzare l'asticella degli obiettivi. Tradotto, servono un centravanti, un difensore centrale e meno sacrifici possibili dei giocatori attualmente in rosa. Non è solo la volontà di Sinisa, ma anche a Casteldebole l'ambizione è quella di lottare per qualcosa in più della salvezza. Ecco perchè presidente e dirigenza cercheranno di accontentare il loro allenatore.