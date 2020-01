Cor Bo – Cipriani: “Il Bologna può ambire al massimo al 10^ posto”

“Il Bologna sta facendo il campionato che le compete, anche se da tifoso dico che ci sono tanti punti persi dovuti ad una difesa non impenetrabile: subire tanti gol non ti permette di rimanere stabilmente nella colonna di sinistra della classifica. Alcuni tifosi più ottimisti forse pensavano già all’Europa, ma io credo che manchi ancora qualcosa. In estate la società non è stata in grado di sostituire a dovere Lyanco, anche se è arrivato un ottimo gregario come Bani: ha qualche limite, ma è riuscito a giocare con continuità da titolare. Penso che serva qualcosa dal mercato: un centrale e magari anche un terzino. Tomiyasu? Ha mostrato malizia ed intelligenza tattica: il suo futuro è da centrale”.

Scheda 1 di 3