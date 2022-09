Cor Bo – Centrocampo in over booking

Con il ritorno in mediana di Gary Medel ci sono otto giocatori a centrocampo per soli tre posti, è sovrabbondanza. Ma presto Thiago Motta potrebbe cambiare modulo perché la coppia Medel-Schouten è andata in difficoltà contro il rombo empolese schierato da Zanetti. Il centrocampo è considerato un reparto fondamentale da Thiago Motta, ma l'equilibrio andrà trovato in tempi rapidi. Non a caso il Corriere di Bologna pensa ad un ritorno del 4-3-3, modulo che Motta ha utilizzato a La Spezia. Un mediano in più per offrire maggior equilibrio, ruotare un uomo in più in rosa e proteggere meglio la difesa. Anche gli esterni offensivi sarebbero più liberi di offendere. Un'altra opzione è il 4-3-1-2 con un attaccante vicino ad Arnautovic