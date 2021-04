Cor Bo – Campioni, giovani e qualche errore: i dribbling di Bologna e Fiorentina

I viola in lotta per salvarsi vivono delle plusvalenze dell'era Corvino. I rossoblù ancora non decollano

Redazione TuttoBolognaWeb

Il famoso salto di qualità cercato da Erick Pulgar nell'agosto 2019 fu realizzato in parte.

Perchè la Fiorentina, in questi due anni di gestione Commisso ha vissuto per lo più in zona salvezza che dalle parti vicine all'Europa. Il problema dei toscani è stato sicuramente quello della panchina, con il cambio di tre allenatori in due anni. Al quale vanno aggiunti alcuni giocatori esperti che hanno generato più malus che benefici. La Fiorentina ha dovuto così reggersi sugli acquisti fatti in passato da Pantaleo Corvino, sia sul piano tecnico che delle plusvalenze. Dal canto suo, Il Bologna di Joey Saputo l'allenatore lo ha trovato nella figura di Sinisa Mihajlovic, ma è alla vigilia di un mercato con tanti giocatori a fine ciclo e con alcuni giovani da cedere necessariamente. Per il salto di qualità tecnico, i due presidenti americani dovranno ancora attendere del tempo.

Fonte-Cor Bo