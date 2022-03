Cor Bo – Calendario insidioso, in un mese Fiorentina, Atalanta e Milan

Il Calendario del Bologna si mette in salita per un finale di stagione che, per essere onorato, richiede un piccolo salto di qualità

Tutte squadre sulla carta superiori al Bologna, che per fortuna ritrova Marko Arnautovic reduce dall'ultimo tampone negativo e quindi tornato ad allenarsi con i compagni. Si comincia domenica alle 12,30 al Franchi con una Fiorentina che sarà certamente più motivata viste le poche lunghezze che la separano dalla zona Europa League, si prosegue domenica prossima alle 20.45 ospitando un Atalanta che sarà reduce dalle fatiche in Europa, per poi culminare con la visita al Milan in piena lotta per lo scudetto. Un tour de force a difficoltà crescente, come definitivo dallo stesso Mihajlovic, che già nel pre gara con il Torino aveva analizzato come non sarà un finale di stagione facile, dovendo confrontarsi spesso con squadre di alta classifica nelle ultime 10 giornate, tra cui Inter Juventus e Roma, e squadre in piena lotta salvezza come Venezia e Genoa, che potrebbero dimostrarsi partite più insidiose del previsto. Oggi il Bologna torna al lavoro in preparazione della prossima partita, con un Arnautovic in più, di cui però si dovrà testare le condizioni; Medel e De Silvestri stanno bene ma andranno rivalutati per domenica, Theate avrà tempo di recuperare vista la squalifica, ma la positività di Kevin Bonifazi mette comunque la difesa in emergenza in vista della trasferta di Firenze.