Cor Bo – Buon compleanno alla difesa battuta del Bologna

Era il 25 settembre 2019 quando il Bologna, pareggiando a Marassi 0-0 col Genoa, riuscì a mantenere inviolata per l’ultima volta la propria porta. E’ passato un anno e il Corriere di Bologna titola ‘Buon compleanno alla difesa battuta’.

Il filotto negativo è lungo 34 partite di campionato, record storico, a cui si aggiunge la debacle per 4-0 in Coppa Italia con l’Udinese con 65 reti totali subite. Lunedì sera arriva il Parma, una occasione da cogliere per blindare la porta con Kulusevski passato alla Juventus anche se Tomiyasu rivivrà i fantasmi di Inglese in occasione di Parma-Bologna 2-2 dello scorso campionato. Si spera di chiudere il prima possibile la striscia.