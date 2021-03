Cor Bo – Bulgarelli, Dzemaili, poi c’è Soriano: la mezz’ala a caccia del record di gol

La certezza del Bologna è sempre Roberto Soriano.

Non solo in zona assist, già 5 in questo campionato, ma soprattutto in zona gol: erano 7, a cui va aggiunto quello contro il Napoli domenica che aveva momentaneamente riaperto la partita. Oltre a essere il capocannoniere dei rossoblù, insieme a Mkhitaryan è il centrocampista che ha segnato più gol su azione in serie A. Un bottino che è una vera e propria manna dal cielo, visto che le punte stanno segnando con il contagocce. Scorrendo gli almanacchi in casa Bologna, per trovare un centrocampista da otto reti bisogna tornare a Blerim Dzemaili, stagione 2016/17. Successivamente si ritorna al mito Giacomo Bulgarelli, che per ben due volte stagione 1961/62 e 1963/64, è riuscito a raggiungere la soglia delle otto marcature. Ancor più indietro nel tempo troviamo Hector De Marco, stagione 1959/60, e Ugo Porran, annata 1956/57.

Fonte-Cor Bo