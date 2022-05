Cor Bo – Bologna: una stagione altalenante

Il presidente Saputo chiamato a mettere le basi per il prossimo anno

Un match che rischia di essere più uno scomodo epilogo per entrambe le squadre con l’unica possibilità per qualche Primavera di mettersi in mostra. Per i rossoblù si tratterà della conclusione di un'altra stagione anonima, che dopo il record dei 27 punti del girone d’andata, non sono stati capaci di ripetersi nel ritorno. Dopo i sei risultati utili consecutivi, coincisi con l’assenza di Mihajlovic, sembra che la squadra abbia perso gli stimoli e sia svanito l’effetto “squadra in missione per il proprio allenatore”. Queste sei partite rappresentano l’unica nota positiva di un girone di ritorno nel quale i rossoblù hanno conquistato solamente 16 punti. Per conoscere il futuro bisognerà attendere il ritorno di Saputo in Italia che è previsto per giovedì. Il presidente ha già espresso il suo malcontento e si prevedono importanti cambiamenti: a partire dall’arrivo di Sartori al posto di Bigon nel ruolo di direttore sportivo.