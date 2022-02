Cor Bo – Bologna, chi si rivede: la sfida a Sabatini

Il Bologna sfida Walter Sabatini

Dopo cinque mesi dall’esonero di Walter Sabatini il Bologna è chiamato a sfidarlo contro la sua nuova Salernitana. ‘La leggenda’, così l’aveva definito Saputo al suo arrivo, nel giugno 2019. “Sono qui a fare calcio, Bologna è la città indicata per stare bene e magari vincere qualcosa. Oggi mi sono messo la cravatta perché per me è un giorno di festa.” Queste le parole di WS quando arrivò a Bologna. “Vi chiedo di essere magnanimi con la squadra e con chi ha lavorato perché qui si sta costruendo Bologna davvero e io ci credo. Lo faremo con le dovute integrazioni.” Purtroppo, la storia ci dice che tra la malattia di Sinisa, il Covid e la conseguente restrizione economica, ‘la leggenda’ è riuscito a concludere poco. Fatto sta che dopo quel 2-4 subito a Empoli disse a Saputo: “faccia di me quello che vuole, sono a disposizione” e in un secondo venne liquidato.