Cor Bo – Bologna, quattro schiaffi

Anche il Corriere del Bologna non transige sulla prestazione sfornata ieri dal Bologna nell'amichevole contro il Twente . Il risultato con cui gli olandesi si sono imposti, 4-1, può essere considerato anche stretto vista la mole di occasioni da gol creata: il quotidiano parla di una squadra senza anima, con una difesa allo sbando, e caratterizzata da un eccessivo nervosismo come testimoniato dalle sei ammonizioni.

"Agli olandesi sono bastati i primi 45’ per asfaltare una squadra entrata in campo sfilacciata e priva di qualsiasi luce - si legge sul quotidiano - Inaspettata la sconfortante resistenza dei rossoblù nella prima frazione di gioco: lenti, poco reattivi, legnosi e con invitanti praterie concesse fin dalle prime battute. A questo punto il biglietto da visita da presentare fra 10 giorni per il primo impegno ufficiale in Coppa Italia e la settimana dopo in campionato è sgualcito, anzi impresentabile". La speranza è che tutti i segnali negativi che sono arrivati ieri possano essere tramutati in reazione positiva, visto che il campionato (e ancora prima la Coppa Italia) è alle porte.