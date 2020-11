Cor Bo – Bologna leggero, mancano…

Il Bologna è tra le squadre più “piccole” della Serie A, per peso e altezza media, in due reparti: difesa e centrocampo.

L’edizione odierna del Corriere di Bologna analizza i numeri dei rossoblù, soffermandosi sulla retroguardia e sulla mediana. Prendendo in considerazione i sei giocatori titolari di questi reparti (Danilo, Tomiyasu e Medel per la difesa, Schouten, Svanberg e Dominguez per il centrocampo) e allargando l’indagine a tutta la Serie A, nessun’altra squadra ha numeri più bassi di quella di Mihajlovic. Il Bologna è infatti la squadra con meno centimetri (182,1) e meno chili (75,2) di tutto il campionato. Questa mancanza di fisicità si fa sentire nei gol subiti: la metà è arrivata dentro l’area piccola e la maggior parte dagli undici metri. Secondo il quotidiano, sono indizi da seguire per il mercato di gennaio, quando la squadra andrà necessariamente irrobustita.

Fonte: Cor Bo