Cor Bo – Bologna, le condizioni degli infortunati

Il Bologna domenica pomeriggio ospita al Dall’Ara l’Hellas Verona, gara valida per la 1^ giornata di ritorno di Serie A. Mihajlovic non può però contare su tutti i suoi effettivi, soprattutto in difesa. Ancora ai box ovviamente Dijks e Krejci: l’olandese deve risolvere il problema al piede destro, il ceco invece ha accusato il riacutizzarsi di un fastidio al piatto tibiale del ginocchio destro. Entrambi probabilmente non saranno a disposizione prima di febbraio.

Rientra in gruppo Bani dopo le fatiche accumulate, mentre è da monitorare Denswil: il numero 4 rossoblu ha infatti qualche problema all’anca, e non si sta allenando al meglio. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, e solo sabato il tecnico serbo deciderà se convocarlo o meno. Non dovesse farcela, viste le solite assenze, pronto ancora Mbaye a svolgere il compito del terzino sinistro. Oltre ai problemi nel reparto arretrato, si aggiunge qualche preoccupazione per Orsolini: il numero 7 ieri ha abbandonato l’allenamento per un duro colpo alla spalla destra, ma non sembra niente di grave.

Fonte: “Corriere di Bologna”