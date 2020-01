Cor Bo – Bologna, le condizioni degli infortunati in vista di Torino

Una buona notizia per Mihajlovic in vista della trasferta di Torino. Rispetto al match casalingo contro la Fiorentina, infatti, il Bologna recupera il suo capitano Blerim Dzemaili, che torna ad allenarsi in gruppo dopo l’influenza. Il centrocampista svizzero difficilmente sarà titolare nel 4-2-3-1 del tecnico serbo, ma sarà comunque una risorsa importante durante la gara.

Discorso diverso per i soliti due infortunati. Krejci ha recuperato dal suo problema fisico, ma stavolta è toccato a lui esser colpito da un attacco febbrile: il terzino ceco non sarà dunque a disposizione per il match di domenica pomeriggio. Ancora ai box per guai fisici invece Dijks. A sinistra ci sarà ancora Denswil.

Fonte: “Corriere di Bologna”