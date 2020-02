Cor Bo – Bologna-Juventus, la situazione biglietti

Dopo le prime ore di grande spavento ed eccessivo allarmismo, sembra che la situazione Coronavirus si stia lentamente stabilizzando. Sabato pomeriggio il Bologna sarà a Roma a giocare contro la Lazio, dove non avrà alcun problema legato ai biglietti. Discorso diverso invece per le squadre che nel weekend scenderanno in campo nelle regioni settentrionali dell’Italia, costrette – per il momento – a giocare a porte chiuse. Da capire dunque come si accorderanno Lega Calcio e Governo in merito alle gare di settimana prossima.

Il Bologna attende aggiornamenti circa la sfida di domenica 8 marzo al Dall’Ara contro la Juventus. Ad oggi, l’imposizione di giocare le gare a porte chiuse si concluderebbe domenica 1 marzo: se la situazione dovesse via via tranquillizzarsi, è probabile che il match contro i bianconeri torni ad essere a porte aperte. Il Ministro Spadafora ha infatti confermato che il provvedimento per le regioni contagiate potrebbe limitarsi a questa settimana: “Se i dati non ci daranno altre indicazioni, lo stop alle manifestazioni sportive nelle sei regioni coinvolte potrebbe anche terminare da lunedì. Attendiamo l’evoluzione della cosa nei prossimi giorni”. Cresce dunque l’ottimismo di vedere un Dall’Ara sold out contro i Campioni d’Italia.

Fonte: “Corriere di Bologna”