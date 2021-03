Cor Bo – Bologna-Inter a Pasqua come nel ’64

A differenza dal '64 oggi solo l'Inter corre per lo scudetto

A distanza di 57 anni, Bologna-Inter si rigiocherà sotto il periodo di Pasqua. L'ultima volta fu nel 1964 e le due squadre lottavano per lo scudetto, oggi, invece, è solo la squadra di Milano a correre per quell'obiettivo.

Il Bologna si trova due lunghezze sotto l'Inter per i 3 punti di penalizzazione causa doping e la squalifica di Bernardini fino al '65 (che 45 giorni dopo si rivelerà una bufala). Tante le differenze rispetto al periodo storico che stiamo vivendo: distanziamento inesistente, tutti mischiati, 45 mila presenti, 5 mila abbonati, tanti vigili, poliziotti e carabinieri, inoperosi. Bandiere appese alle finestre, cartelli e striscioni. Il Bologna si presentò a questa partita senza Nielsen e Pascutti che vennero sostituiti da Franzini e Renna, Bernardini in tribuna e un suo mega ritratto sulla Torre di Maratona. I rossoblù persero con Haller che fallì il rigore del pareggio e non riuscirono nell'assalto finale dopo la rete di Furlanis. Decisivi Corso in apertura e Jair, vinse l'Inter grazie a a una superiorità indiscutibile. Sabato di nuovo quei colori in campo, ma di quella Pasqua è rimasta solo la Torre di Maratona.