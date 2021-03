Cor Bo – Bologna, gli errori individuali sono troppi

“L’atteggiamento è stato giusto, ma abbiamo pagato errori individuali”, è la frase che si sente ripetere più spesso nel post partita da Sinisa Mihajlovic. Analizzando poi ciascuna delle 25 giornate di campionato, rispecchia anche la realtà.

Circa il 70% dei gol subiti (29 sui 41 complessivi), sono frutto di un errore individuale che poteva essere evitato. Troppi per una squadra che propone una propria idea di gioco e cerca sempre di fare la prestazione anche con un fraseggio veloce. Il Bologna paga a caro prezzo i suoi errori, e sono proprio questi che alla fine non permettono alla squadra rossoblù di non portare a casa punti ma solo buone prestazioni. Escludendo infatti i cinque clean sheets stagionali, soltanto nelle trasferte di Spezia e Sassuolo Danilo e compagni sono considerabili del tutto esenti da colpe individuali. Nelle restanti diciannove partite si è visto almeno un errore che è risultato poi decisivo per il gol dell’avversario. Dettagli che fanno la differenza in Serie A.

Fonte-Cor Bo