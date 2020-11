Bologna, ecco la pausa: a Sinisa ne restano dieci

Tra infortunati e partenti per le nazionali, Mihajlovic si troverà a disposizione pochissimi elementi: oltre a tre portieri(Da Costa, Breza, Ravaglia) tra gli effettivi restano Denswil, Paz, De Silvestri, Calabresi, Kingsley, Schouten e Palacio, a cui aggiungere qualche Primavera.

Resterà a Casteldebole anche Hickey, in accordo con la federazione scozzese, per recuperare da un leggero infortunio e dovrebbe esserci alla ripresa delle operazioni contro la Sampdoria, così come Medel. Sperando di aver già saldato il conto con la malasorte, con i rossoblù chiamati a un tour de force tra fine novembre e inizio gennaio.

Fonte-Cor Bo