Cor Bo – Bologna, contro lo Spezia prova di maturità

Questo pomeriggio alle 17.30 il Bologna scenderà in campo contro lo Spezia. In ballo c’è la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mihajlovic non vuole fallire il passaggio del turno, anche perchè dopo i rossoblù affronterebbero la Roma. La partita di oggi sarà soprattutto un’occasione per vedere all’opera alcune seconde linee e far migliorare la condizione ai rientranti dall’infortunio. Tra questi, Medel e Poli partiranno titolari, mentre per Mbaye e Sansone potrebbe esserci staffetta con De Silvestri e Orsolini. C’è molta curiosità nel vedere chi giocherà nel ruolo di trequartista tra Svanberg e Dominguez, probabilmente si alterneranno. In attacco spazio a Barrow centravanti. Sinisa sceglierà infatti un turnover parziale, con la voglia di avviare una striscia positiva dopo la vittoria di Genova. La Coppa Italia, inoltre, rappresenta al momento la via più facile per accedere all’Europa, anche se è ancora un sogno abbastanza lontano. Lo Spezia è tra le rivelazioni di questo campionato, avendo collezionato gli stessi nove punti del Bologna. Oggi però le due squadre si affronteranno con diverse riserve in campo.

Fonte: Cor Bo