Bologna, arriva il ciclo terribile. Con il Crotone tre punti obbligati

Bologna-Crotone sarà una partita crocevia nella stagione dei felsinei per tanti motivi: sia per le scorie lasciate dal match in Coppa Italia, sia per il calendario che aspetta i rossoblù dopo l’impegno di domenica.

Sarà infatti un dicembre di fuoco, con cinque partite nel giro di pochissimi giorni. Si partirà il 5 dicembre con l’Inter a San Siro per concludere tutto il 23 dicembre contro l’Atalanta al Dall’Ara. In mezzo le gare con Roma, Spezia e Torino . La situazione infortunati in casa Bologna consente a Mihajlovic di tirare un sospiro di sollievo, ritrovando cambi e rotazioni già da domani. Perciò la gara contro i pitagorici sarà quindi l’occasione sia per i giocatori di dimostrare di aver capito la lezione di mercoledì, giocando con più cinismo in attacco e con più attenzione in difesa, sia per interrompere a 41 il record di partite partite consecutive in campionato con almeno un gol subito.

Fonte-Cor Bo