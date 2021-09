Cor Bo – Bigon l’uomo del mercato

Il d.s. resiste a tutte le bufere

Il punto di forza del direttore sportivo è sempre stata la pianificazione, caratteristica che lo ha contraddistinto in ogni squadra in cui abbia lavorato. A Bologna ha tenuto le aspettative molto basse comportamento questo poco gradito ai tifosi che, anche grazie all’arrivo del presidente Saputo, avrebbero voluto sognare più in grande. Il direttore sportivo non verrà ricordato per grandi colpi di mercato visto che sono state più le scelte poco indovinate, che ancora gravano sulle casse della società, rispetto a quelle risultate azzeccate. L’unico grande colpo di Bigon c’è stato nel 2016 quando al Bologna arrivò Simone Verdi (acquistato per un milione e mezzo dal Milan) che due anni più tardi venne rivenduto al Napoli con una plusvalenza di 18 milioni e mezzo di euro. Con l’uscita di scena di Walter Sabatini, il d.s. padovano sarà il solo a gestire il mercato rossoblù. In questi anni nei momenti di crisi sono stati mandati via allenatori e dirigenti, ma Bigon è sempre riuscito a mantenere il suo incarico nonostante alcune scelte poco brillanti. Dal 2016 a oggi, sotto la sua gestione, il Bologna ha speso 157 milioni di euro, incassandone 105.