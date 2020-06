Cor Bo – Bazzani: “Ripresa anomala per tutti. Bologna-Juve? Può succedere di tutto”

“E’ una sosta anomala per tutti. I giocatori non si sono allenati a dovere in questi mesi e soprattutto non hanno potuto staccare e divertirsi, ma hanno accumulato le tensioni del momento. Questa ripresa è un’incognita sia dal punto di vista fisico che psicologico. E’ una cosa che nessuno ha mai vissuto, né dentro né fuori dal campo. Sarà tutto partita e recupero, partita e recupero: sarà più simile ad una serie playoff di basket. Ora che l’Italia riparte, però, c’è grande voglia di campo. Inoltre, bisogna dare un segnale”.

