Cor Bo – Barrow va in panchina, Vignato più di Dijks sulla sinistra

Le indicazioi di formazione secondo il Corriere di Bologna

Anche per il Corriere di Bologna domani dovrebbe toccare a Emanuel Vignato in fascia in sostituzione di Aaron Hickey. Situazione Dijks: la rottura di Verona non sarà riappacificata in tempi brevi e per tutta la settimana l'olandese è stato schierato tra le riserve. Vignato sembra in vantaggio anche su Theate che dunque dovrebbe giocare centrale di sinistra.