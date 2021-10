Cor Bo – Barrow rinato

Musa è tornato ai suoi livelli

Dopo un lungo periodo di crisi caratterizzato da problemi fisici e psicologici che incidevano negativamente sulle sue prestazioni, ora Musa sembra tornato ad un buon livello riuscendo a lasciarsi alle spalle le sensazioni negative. I primi segnali di progresso si erano già visti già nella sfida contro l’Empoli nella quale, nonostante la sconfitta, l’attaccante era stato il migliore dei rossoblù. A Empoli aveva messo a segno un gol, colpito una traversa e sfiorato la doppietta. Contro la Lazio si è rivista la versione migliore di Barrow per il quale il Bologna in estate aveva speso 18 milioni di euro per il riscatto. Domenica ha fatto impazzire la difesa biancoceleste segnando un gol meraviglioso e mettendo sulla testa di Theate il cross per il secondo gol rossoblù. Non è un caso che la rinascita di Musa coincida con il cambio di modulo. Nel nuovo 3-4-1-2 di Mihajlovic non gioca più da esterno ma è stato nuovamente avvicinato alla porta, posizione in cui può sfruttare al meglio le su doti tecniche e le sponde garantite da Arnautovic.