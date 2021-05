Cor Bo – Assenti Danilo e Svanberg, il Bologna rilancia i baby

I due titolati sono indisponibili, possibile chance per Antov e Vignato

Sarà un Bologna incerottato quello che si presenterà domani sera al Bentegodi contro il Verona , per la penultima giornata di campionato. Non ci saranno due titolari come Danilo e Svanberg , che ieri hanno svolto terapie per gli strascichi lasciati dalla partita con il Genoa .

Le due assenze saranno un'occasione per dare spazio a qualche giocatore che fin qui non ha avuto molto spazio: di fianco a Soumaoro dovrebbe quindi rivedersi Antov, da valutare anche in vista di un futuro riscatto, mentre a centrocampo dovrebbe arretrare Soriano per dare spazio a Vignato nel ruolo di trequartista, sulle orme di quanto già visto contro Fiorentina e Udinese. Possibile chance anche per Faragò, fin qui oggetto misterioso rossoblù: più probabile un suo debutto a partita in corso. Infine, non è da escludere che Sinisa Mihajlovic ridia una possibilità, sempre a gara iniziata, ai baby che ha già fatto esordire contro il Genoa, Amey e Urbanski. A questi potrebbe aggiungersi anche Raimondo.