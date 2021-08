Cor Bo – Arnautovic, l’attesa è finita. Ma a sinistra è emergenza

L'austriaco finalmente in campo questa sera. C'è però il problema fascia sinistra

'L'attesa è finita: oggi Marko Arnautovic indosserà per la prima volta la maglia numero 9 del Bologna ', inizia così il Corriere di Bologna oggi in edicola, che racconta della prima volta dell'austriaco in rossoblù questa sera a Lignano Sabbiadoro in amichevole contro il Pordenone .

Come annunciato in sede di presentazione dallo stesso giocatore, quest'oggi l'ex Shangai debutterà con la sua nuova maglia, collezionando i primi minuti in una partita dopo una settimana di lavoro con la squadra. Assente contro la corazzata Liverpool per una condizione ancora precaria, contro un avversario decisamente più alla portata contro il Pordenone Arnautovic spera già di entrare fin da subito negli schemi offensivi di Mihajlovic. Se l'austriaco sarà la novità di giornata, il tecnico serbo deve però fare i conti con l'emergenza sulla fascia sinistra: Dijks e Hickey sono out, e anche Denswil non sarà della partita per un affaticamento. Spazio dunque ad Annan, che rischia di giocare anche il 16 agosto in Coppa Italia.