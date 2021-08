Cor Bo – Arnautovic, il Bologna è già suo

Il primo tempo giocato dall'austriaco contro il Pordenone certifica le sue doti da trascinatore

Soprattutto sul piano del temperamento e della grinta, mostrando fin da subito doti da trascinatore: le stesse che gli ha chiesto Sinisa Mihajlovic prima del suo sbarco in rossoblù. Secondo il Corriere di Bologna oggi in edicola, Arnautovic è già pronto a prendersi sulle spalle la squadra, nonostante l'intesa con i compagni sia ancora tutta da rodare. Appena si è acceso infatti, sottolinea il quotidiano, la squadra ha giocato bene, trovandolo come punto di riferimento in un nuovo tipo di gioco che i suoi predecessori non facevano. Alla fine sul tabellino non c'è il suo nome, sebbene il centravanti sia andato vicino al gol con un colpo secco dai sedici metri che si infrange su un doppio legno. Un buon biglietto da visita per Arnautovic, sulle cui giocate si fondano i sogni della stagione rossoblù.