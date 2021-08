Cor Bo – Arnautovic è l’amuleto di Coppa: ora caccia al primo gol italiano

L'austriaco ha sempre vinto la prima gara nei trofei nazionali

L'austriaco, infatti, in carriera ha sempre vinto la prima partita, esordendo in ogni coppa nazionale con una vittoria: il trend è iniziato nel 2008 con il Twente, per poi proseguire in Germania con il Werder Brema e trovare addirittura il bis in Inghilterra, prima con lo StokeCity poi con il West Ham. Non ha fatto eccezione nemmeno la Chinese Fa Cup, con il Guanzhou di Cannavaro a farne le spese. Contro la Ternana proverà a portare avanti questa striscia positiva, cercando però di infrangere un'altra maledizione: nell'arco di 5 partite, 5 assist ma zero gol all'attivo.