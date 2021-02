Cor Bo – Antov: “Il mio idolo è De Ligt, sono uno intelligente”

Ha scelto la maglia numero 26 Valentin Antov, nuovo difensore del Bologna.

“Mi considero un calciatore intelligente nelle letture” ha detto ieri il bulgaro, “voglio dimostrare che ci sono ancora giocatori di valore in Bulgaria”. Il centrale arriva sotto le Due Torri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni legato al numero di presenze: “Seguo molto De Ligt“, spiega Antov, “devo crescere nell’esplosività ma ci lavorerò, questo è un campionato fisico e molto tattico”. Un fisico che certamente non gli manca a giudicare dalla stazza. Stando a quanto si dice, il calciatore sarebbe stato consigliato dall’ex tecnico di Mihajlovic Petrovic, allenatore di Sinisa prima al Vojvodina e poi alla Stella Rossa, che ha allenato Antov durante la sua breve esperienza in Bulgaria sulla panchina del Cska Sofia, squadra dove Valentin giocava ed era il capitano.

Fonte-Cor Bo