Cor Bo – Altalena Skorupski, tra parate e papere le statistiche sono ok

Alti e bassi per il Bologna e anche per Lukasz Skorupski. La partita di domenica con il Sassuolo è l’esempio perfetto delle due facce della squadra e anche del portiere, che ha alternato grandi interventi a errori o imperfezioni.

Il Corriere di Bologna riporta le statistiche della Serie A sui portieri, Skorupski si piazza al terzo posto in Serie A per parate (17) solo dietro a Cragno con 23 e Perin con 20. Sabato sera dovrà affrontare Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato: un altro test difficile. Ma nonostante gli alti e bassi il suo ruolo di titolare non sarebbe in discussione. Dietro di lui ci sono Da Costa, portiere della promozione, che probabilmente giocherà martedì in Coppa Italia, e il terzo Ravaglia, reduce da una buona stagione al Gubbio. A meno di cataclismi Skorupski resterà titolare.