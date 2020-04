Cor Bo: allenamenti il 4 maggio, Bfc-Juve il 2 giugno?

Il calcio, come noto, proverà a ripartire con gli allenamenti il 4 maggio, poi circa un mese di preparazione, soprattutto atletica, per consentire ai giocatori di riprendere la forma agonistica, mentre a giugno, in teoria, potrebbe riprendere il campionato.

Ieri c’è stata l’ennesima riunione in video conferenza della Lega Calcio, stavolta con tema i calendari di Serie A. Il primo piano elaborato, secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna sarebbe questo: 27 e 28 maggio le semifinali di ritorno di Coppa Italia, il 30 e il 31 maggio recupero delle quattro gare della 25esima giornata rinviate (Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma), poi dal 2 giugno si riprenderebbe con la 27esima giornata e dunque anche il Bologna con la sfida interna contro la Juventus.