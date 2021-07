Cor Bo – Al via con la Salernitana, poi a Bergamo. Alla quarta i campioni d’Italia

Si parte in casa il 22 agosto contro la neopromossa, poi si ritorna al Dall'Ara contro l'Hellas alla terza giornata

Ieri è stato presentato il calendario di Serie A per la stagione 2021-22, per la prima volta asimmetrico. Dopo i campani, i rossoblù affronteranno l'Atalanta in trasferta, per poi tornare tra le mura amiche contro l'Hellas. Capitolo grandi: la Juve arriverà al Dall'Ara alla 18esima a dicembre e ritorno in primavera alla 33esima, mentre il Milan alla nona in casa e il ritorno alla 31esima a San Siro, trasferta a Napoli il 27 ottobre e ritorno in gennaio alla 22esima, andata a Milano con l'Inter il 19 settembre e ritorno il 6 gennaio alla ventesima. Durante la giornata di ieri, sono stati intervistati sia Bigon che Di Vaio, che però hanno schivato ogni domanda di mercato, concentrandosi solo sulle prossime avversarie dei felsinei.