Cor Bo-Adesso è il Bologna a raccogliere

Tre punti pesanti, quelli di Genova, arrivati in pieno stile Bologna: andando sotto e rimontando il gol di svantaggio.

Quella di domenica è stata una squadra che, a differenza delle altre partite, ha giocato bene dall’inizio alla fine, prendendo il pallino della gara in mano e dominando il secondo tempo, pur rischiando di subire il pareggio complici alcuni errori individuali. Ora il Bologna raccoglie, dopo aver sprecato in precedenza a Benevento (due nitide occasioni lasciate per strada), con il Sassuolo (da 3-1 sopra) e con il Napoli con la triplice occasione finale per il pari. La partita a scacchi tra Mihajlovic e Ranieri è stata vinta ampiamente dal tecnico rossoblù, che ora vuole sfruttare la vittoria di Marassi come trampolino di lancio verso le altre sfide, a cominciare da domani contro lo Spezia in Coppa Italia.

Fonte-Cor Bo