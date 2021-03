Cor Bo – A Cagliari tutta la difesa è da reinventare

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Bologna punta al Cagliari, ma con una difesa tutta da ridisegnare.

L’ultima assenza, in ordine cronologico, è quella di Aaron Hickey: lo scozzese ha rimediato una sublussazione della spalla sinistra e sarà fermo per 2-3 settimane. Anche Dijks non sembra farcela per mercoledì. L’olandese, infatti, sta continuando a lavorare a parte. L’idea di Mihajlovic è quindi quella di riconfermare De Silvestri a destra e Mbaye a sinistra, anche per premiare i due della bella prestazione di sabato. In mezzo alla difesa, affianco a Soumaoro, ci sarà quasi sicuramente l’esordio di Antov: il bulgaro, arrivato nel mercato di gennaio dal Cska Sofia, prenderà il posto di Danilo, squalificato. Nonostante le parole su Tomiyasu di Sinisa “Speriamo di recuperarlo per Cagliari”, rimangono comunque minime le speranza di vederlo mercoledì. Per il resto, in mediana Schouten potrebbe riprendersi una maglia da titolare, così come Palacio insidia Barrow nel ruolo di centravanti.

Fonte-Cor Bo