Cor Bo – A Cagliari a testa alta

Partita difficile, ma tutta da giocare. Il Bologna cercherà di affrontare con coraggio e determinazione la trasferta di Cagliari contro una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione.

Il Corriere di Bologna titola oggi ‘A Cagliari a testa alta’, i rossoblù di scena alla Sardegna Arena in cerca di un colpaccio in trasferta che manca dalla partita di Brescia. La squadra di Maran è in zona Europa e ha importanti qualità, ma il Bologna scenderà in campo con leggerezza dopo la vittoria contro la Sampdoria. Lo staff tecnico chiede grinta e Mihajlovic non vuole fermarsi, serve continuità di risultati. Prove da leader per Orsolini: “Il gol non deve essere una ossessione, devo migliorare sulle scelte cercando di essere più imprevedbile”.