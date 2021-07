Coppari (Centro Bologna Clubs): “I tifosi sono fondamentali. Apertura? Al 50%”

BOLOGNA, ITALY - JUNE 15: A general view before Italy U21 Training Session at Stadio Renato Dall'Ara on June 15, 2019 in Bologna, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"Vedendo gli stadi pieni agli Europei tutti hanno potuto toccare con mano che i tifosi non sono solo folclore, ma rappresentano una componente fondamentale del calcio. Gli allenamenti aperti in ritiro speriamo che siano solo il primo passo verso la normalità. Riempire interamente lo stadio come si è visto in in qualche partita degli Europei forse è un po' esagerato, ma almeno il 50% delle presenze in campionato dovrebbero essere garantite".