E’ partita anche la Coppa Italia con il primo turno preliminare.

Il Bologna entrerà in scena al terzo e aspetta il suo avversario. Oggi il Teramo ha superato in trasferta il Piacenza per 2-1 con reti di Santoro e Pinzauti – per i padroni di casa Bruzzone – e ora affronterà la Reggina nel secondo turno di mercoledì prossimo. La vincente di quella sfida affronterà poi il Bologna.